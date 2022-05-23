Сколько всего игр продала Nintendo с момента выхода на консольный рынок

Сегодня в 09:46
1 мин.
Сколько всего игр продала Nintendo с момента выхода на консольный рынокСпойлер: ннеприлично много
Nintendo уже 39 лет находится на рынке игровых консолей. Начинавшая с легендарной NES, сейчас компания производит множество различных приставок, в том числе и флагманский Nintendo Switch OLED.
Учитывая крайне богатую историю корпорации, становится интересно — сколько же игр она выпустила и продала за это время? Внезапно, ответ на это есть у Nintendo.
Японский IT-гигант опубликовал статистику, согласно которой с 1983 года она выпустила 11 235 проекта. При этом их суммарные продажи составили 5,375 млрд копий. Разумеется, речь идёт об играх как для NES, так и для Switch.
Что интересно, больше всего тайтлов вышли на Nintendo DS — 2139 проектов. На втором месте расположилась Switch с библиотекой из 1417 игр.