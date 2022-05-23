Сколько всего игр продала Nintendo с момента выхода на консольный рынок

Учитывая крайне богатую историю корпорации, становится интересно — сколько же игр она выпустила и продала за это время? Внезапно, ответ на это есть у Nintendo.

Японский IT-гигант опубликовал статистику, согласно которой с 1983 года она выпустила 11 235 проекта. При этом их суммарные продажи составили 5,375 млрд копий. Разумеется, речь идёт об играх как для NES, так и для Switch.