Сколько всего продано PlayStation 5 на сегодняшний день

Sony объявила, что на 31 марта 2023 года ей удалось продать 38,4 млн консолей PlayStation 5 по всему миру. За последние три месяца до этой даты было поставлено 6,3 млн устройств, что на 4,3 миллиона больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Помимо этого, Sony сообщила, что количество подписчиков сервиса PlayStation Plus составило 47,4 млн человек. Это столько же, сколько и было на конец марта 2022 года. Всего же сеть PlayStation Network насчитывает 108 млн активных пользователей ежемесячно, на 2 млн больше, чем в 2022-м.

В отчёте также говорится, что за указанный период было продано 68 млн игр для PlayStation 5 и PlayStation 4 — это на 2,5 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого финансового года.