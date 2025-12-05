Скоро на всех торрентах страны: из Hi-Fi Rush убрали DRM-защиту Denuvo

Поддержка Denuvo прекратится 16 января 2026 года. До этого времени игрокам нужно установить патч, иначе игра просто не запустится.

Krafton уточняет: после удаления Denuvo в Hi-Fi Rush останутся встроенные механизмы защиты, но на геймплей это никак не повлияет.

Hi-Fi Rush — один из самых ярких релизов 2023 года, который получил восторженные отзывы критиков, но провалился по продажам.

Именно слабая коммерческая отдача стала причиной закрытия Tango Gameworks, однако позже студия обрела нового владельца в лице Krafton и продолжит работу над серией.

Интересно, что Hi-Fi Rush официально продается и в российском Steam — цена составляет 1199 рублей. Теперь, после снятия Denuvo, прогнозируемо участится появление игры на торрентах.