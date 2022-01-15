Скоро PS5 научится запускать игры с PS2 и PS1

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Скоро PS5 научится запускать игры с PS2 и PS1Есть шансы, что случится это уже нынешней весной
Одной из главных проблем PlayStation 5 является отсутствие нормальной совместимости с прошлыми поколениями консоли. И если ещё с запуском игр с PS4 устройство худо-бедно справляется, то всё, что начинается с эпохи PS3, ему недоступно.
Но, судя по свежему патенту Sony, совсем скоро всё может измениться. В нём описывается решение проблемы отсутствия обратной совместимости у PS5 с предшественниками.
Вообще, японский IT-гигант велосипеда не изобретал. Компания пошла максимально логичным путём — она решила воспользоваться специальным сервисом, пользователи которого смогут запускать старые игры с PS1, PS2 и PS3 на новенькой пятой PlayStation. Речь идёт о PlayStation Spartacus, который призван заменить собой существующий ныне PlayStation Now.
Ожидается, что новый сервис будет запущен уже весной 2022 года. Именно с его помощью, якобы, Sony намерена конкурировать с Microsoft и её Xbox Game Pass.
Источник: GizChina