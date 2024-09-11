Слабоумие и отвага? PlayStation работает над новым VR-шлемом

Недавно опубликованный патент указывает на новую функцию сменных линз для VR-шлемов, что может намекать на исследовательские разработки над свежей гарнитурой внутри компании.

Это важное улучшение требует аппаратного обеспечения, которое не поддерживается текущим шлемом PlayStation VR2, что, в свою очередь, вызывает интерес к возможным новым моделям.