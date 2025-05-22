Следующее крупное событие PlayStation пройдет только в сентябре

Харкер подтвердил предположения о сентябрьской дате проведения и отметил, что это вполне соответствует прошлой практике компании. Ранее PlayStation часто проводила свои главные презентации именно в конце августа или начале сентября. Однако пока что нет точных данных, что именно будет представлено на этом мероприятии.

На данный момент, после релиза Death Stranding 2, никаких крупных новинок от Sony на лето не ожидается. Возможно, компания решила отложить анонсы и сосредоточиться на мощной презентации в сентябре. Тем не менее не исключено, что летом пройдет отдельное событие, посвященное играм сторонних разработчиков, на котором могут показать новые проекты или уточнить даты выхода уже анонсированных игр.