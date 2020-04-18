Игры
Сегодня 12:22
Сложнейшие приключенческие экшны Dark Souls продают со скидками до 83%
Акция продлится до 20 апреля
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam не перестает радовать геймеров различными акциями. На этот раз в цифровой магазин продает сложнейшие приключенческие экшны Dark Souls со скидками до 83%.
Отметим, что Dark Souls представляет собой серию приключенческих экшнов с открытым миром, знаменитая высокой сложностью. Действие тайтла проходит в средневековом темном фэнтези с соответствующей атрибутикой, в числе которой как рыцари, так и драконы.
Так, если ранее Dark Souls III продавалась за 1999 рублей, то сейчас ее можно ухватить с 83% скидкой, что делает ее стоимость равной 339.
В рамках акции упала и стоимость Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Если в обычное время игра продавалась за 1199 рублей, то сейчас она доступна за 299.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.