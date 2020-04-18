Сложнейшие приключенческие экшны Dark Souls продают со скидками до 83%

Отметим, что Dark Souls представляет собой серию приключенческих экшнов с открытым миром, знаменитая высокой сложностью. Действие тайтла проходит в средневековом темном фэнтези с соответствующей атрибутикой, в числе которой как рыцари, так и драконы.

Так, если ранее Dark Souls III продавалась за 1999 рублей, то сейчас ее можно ухватить с 83% скидкой, что делает ее стоимость равной 339.