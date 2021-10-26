Сложнейшую компьютерную игру прошли с одной-единственной кнопкой управления

Бек известен своими стримами, которые он регулярно выкладывает на платформе Twitch, но ещё и тем, что создаёт игровые контроллеры из необычных предметов. К примеру, на микроволновке он прошёл игру Overwatch, а для прохождения Star Wars Jedi: Fallen Order использовал игрушечный световой меч и перчатки. Разумеется, обо всём записывал видео и выкладывал в своём канале.

В этот раз видео посвящено прохождению одной из самых сложных игр — Dark Souls 3, в которой Бек играл на геймпаде всего с одной кнопкой. Чтобы её пройти стримеру пришлось нажать на кнопку 258250 раз. По его словам, управление было похоже на азбуку Морзе: одно короткое нажатие он использовал для перекатов, два коротких — для движения вперёд, а одно длинное, — чтобы атаковать.

Самым трудным было «биться» с Проклятым Великим древом, принцами-близнецами и Безымянным королём, потому что в эти моменты было необходимо интенсивно двигать камерой. Дополнительной трудностью стала задержка реакций кнопки контроллера на нажатия. Реакция запаздывала в среднем на 250 миллисекунд, из-за чего стример проходил игру больше 10 часов. Как рассказал Бек, если бы противники атаковали на 0,25 секунды быстрее, то он, возможно, не смог бы пройти игру.