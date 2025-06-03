Слух: игра Resident Evil 9 будет представлена 6 июня

По информации, японская компания Capcom, разработчик и издатель линейки игр Resident Evil, разрабатывает очередную часть проекта под возможным названием Resident Evil 9, презентация которой может состояться на предстоящем Summer Game Fest 6 июня.

Несмотря на то, что дополнительные подробности о сроках выхода игры и её названии остаются неизвестными, источник сообщает, что проект может быть официально представлен на предстоящем мероприятии.

При этом в MP1st призвали фанатов игры не сильно рассчитывать именно на такое развитие событий, поскольку информация не имеет подтверждений — больше нет каких-либо утечек.