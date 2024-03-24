Слух: Microsoft может разработать прототипы сразу нескольких портативных Xbox

Опубликовано 24 марта 2024, 16:30
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Слух: Microsoft может разработать прототипы сразу нескольких портативных XboxНо официально это не подтверждено
Известный инсайдер, редактор портала Windows Central Джез Корден в своём подкасте Xbox Two рассказал, что Microsoft разрабатывает сразу несколько прототипов портативных консолей Xbox.
© Xbox / Wikimedia Commons
При этом Корден уточнил, что речь идёт не об облачных устройствах, а о консолях с собственным аппаратным обеспечением. По словам инсайдера, сейчас разработчики проводят тестирование рабочих вариантов консолей и о попадании на рынок речи не идёт.
Работа Microsoft над этими устройствами не говорит о том, что консоли будут выпущены в ближайшее время. Корден считает, что до официального анонсирования разработок может пройти долгое время, потому что вендору нужно подготовить архитектуру для нативного запуска игр на этих консолях.
Источник:Insider Gaming
Автор:Андрей Кадуков
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