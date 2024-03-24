Слух: Microsoft может разработать прототипы сразу нескольких портативных Xbox

При этом Корден уточнил, что речь идёт не об облачных устройствах, а о консолях с собственным аппаратным обеспечением. По словам инсайдера, сейчас разработчики проводят тестирование рабочих вариантов консолей и о попадании на рынок речи не идёт.

Работа Microsoft над этими устройствами не говорит о том, что консоли будут выпущены в ближайшее время. Корден считает, что до официального анонсирования разработок может пройти долгое время, потому что вендору нужно подготовить архитектуру для нативного запуска игр на этих консолях.