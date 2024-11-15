Слух: Nintendo Switch 2 получит опцию переключения производительности

Опубликовано 15 ноября 2024, 05:151 мин.
Слух: Nintendo Switch 2 получит опцию переключения производительностиКак в PS5 и Series S|X
В соцсети Х появилась утечка, касающаяся ПО будущей Nintendo Switch 2: устройство получит переключатель режимов производительности, как в консолях PS5 и Series S|X. Об этом рассказал инсайдер Нэш Уидл.
По его словам, Switch 2 позволит во время портативного использования активировать различные режимы производительности с приоритетом на мощность или время работы аккумулятора. Переключать режимы можно будет через специальное системное меню.
Инсайдер отметил, что Nintendo стремится к уходу от избытка графических режимов в играх на Switch 2 и упростит этот выбор с помощью нескольких опций. Пользователи смогут с лёгкостью настраивать эти опции.
Источник:Tech4Gamers
Автор:Андрей Кадуков