Слух: первый трейлер GTA VI покажут уже в 2022 году

Так, например, инсайдер под ником Tez2 рассказал, что уже в 2022 году будет представлен первый трейлер GTA VI. При этом он заявил, что это будет не кинематографичный ролик. Возможно, речь идёт непосредственно о геймплейном видео.

Отметим, что Tez2 в первую очередь известен тем, что предсказал анонс новой части GTA в начале 2022-го. На этот раз он не стал называть точных сроков, обозначив лишь год. Но стоит понимать, что Rockstar выпускает первые трейлеры своих игр осенью.

Так было в случае с Red Dead Redemption 2 (20 октября 2016 года) и Grand Theft Auto V (2 ноября 2011 года).