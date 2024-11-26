Слух: Sony представит чёрные геймпады для PS5 до 25 декабря

По словам инсайдера, аксессуары для PlayStation — DualSense Edge, Pulse Elite и Pulse Explore — будут представлены до Рождества, которое в западных странах празднуют 25 декабря. Но точных сроков billbil-kun не назвал, равно как и выхода устройств на рынок.

DualSense Edge, Pulse Elite и Pulse Explore — первый «профессиональный» контроллер, беспроводная гарнитура и беспроводные наушники для PS5 соответственно. Эти устройства, за исключением DualSense Edge, впервые будут представлены в чёрном цвете, сейчас они продаются только в белом цвете. Sony уже выпускала геймпад DualSense Edge в чёрном цвете — в честь 30-летия бренда PlayStation.