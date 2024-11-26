Слух: Sony представит чёрные геймпады для PS5 до 25 декабря

Опубликовано 26 ноября 2024, 23:151 мин.
Слух: Sony представит чёрные геймпады для PS5 до 25 декабряВместе с наушниками и гарнитурой
Авторитетный игровой инсайдер billbil-kun сообщил, что располагает примерной информацией о сроках выхода аксессуаров для PlayStation 5.
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По словам инсайдера, аксессуары для PlayStation — DualSense Edge, Pulse Elite и Pulse Explore — будут представлены до Рождества, которое в западных странах празднуют 25 декабря. Но точных сроков billbil-kun не назвал, равно как и выхода устройств на рынок.
DualSense Edge, Pulse Elite и Pulse Explore — первый «профессиональный» контроллер, беспроводная гарнитура и беспроводные наушники для PS5 соответственно. Эти устройства, за исключением DualSense Edge, впервые будут представлены в чёрном цвете, сейчас они продаются только в белом цвете. Sony уже выпускала геймпад DualSense Edge в чёрном цвете — в честь 30-летия бренда PlayStation.
Источник:Insider Gaming
Автор:Андрей Кадуков
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