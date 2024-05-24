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Игры
Опубликовано 24 мая 2024, 17:15
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Слух: в консолях Xbox может быть реализована поддержка Steam

Об этом говорят всё чаще
Инсайдеры, освещающие игровую индустрию, рассказали о планах Microsoft на интеграцию цифрового сервиса Steam в семейство консолей Xbox.
Слух: в консолях Xbox может быть реализована поддержка Steam
© Jose Gil / Unsplash

Так, инсайдер и обозреватель игр Обейд Ур-Рехман, пишущий для портала Tech4gamers, рассказал, что Microsoft обязательно добавит в свои консоли нового поколения Steam, Epic Games Store и, возможно, даже лаунчер от Sony. Всё это позволит пользователям Xbox получать прямой доступ к новым играм сразу после релиза, включая взаимодействие с веб-ресурсами PlayStation.

Для подкрепления своих слов Ур-Рехман сослался на авторитетного инсайдера Джеза Кордена, который недавно утвердительно сказал, что «100% Steam будет на следующей Xbox». К тому же на это намекал не так давно и глава Xbox Фил Спенсер.

Источник:Tech4Gamers
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#консоли
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#XBOX
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#Steam
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#Microsoft