Слух: в консолях Xbox может быть реализована поддержка Steam

Опубликовано 24 мая 2024, 17:15
1 мин.
Слух: в консолях Xbox может быть реализована поддержка SteamОб этом говорят всё чаще
Инсайдеры, освещающие игровую индустрию, рассказали о планах Microsoft на интеграцию цифрового сервиса Steam в семейство консолей Xbox.
Так, инсайдер и обозреватель игр Обейд Ур-Рехман, пишущий для портала Tech4gamers, рассказал, что Microsoft обязательно добавит в свои консоли нового поколения Steam, Epic Games Store и, возможно, даже лаунчер от Sony. Всё это позволит пользователям Xbox получать прямой доступ к новым играм сразу после релиза, включая взаимодействие с веб-ресурсами PlayStation.
Для подкрепления своих слов Ур-Рехман сослался на авторитетного инсайдера Джеза Кордена, который недавно утвердительно сказал, что «100% Steam будет на следующей Xbox». К тому же на это намекал не так давно и глава Xbox Фил Спенсер.