Слух: в консолях Xbox может быть реализована поддержка Steam

Так, инсайдер и обозреватель игр Обейд Ур-Рехман, пишущий для портала Tech4gamers, рассказал, что Microsoft обязательно добавит в свои консоли нового поколения Steam, Epic Games Store и, возможно, даже лаунчер от Sony. Всё это позволит пользователям Xbox получать прямой доступ к новым играм сразу после релиза, включая взаимодействие с веб-ресурсами PlayStation.

Для подкрепления своих слов Ур-Рехман сослался на авторитетного инсайдера Джеза Кордена, который недавно утвердительно сказал, что «100% Steam будет на следующей Xbox». К тому же на это намекал не так давно и глава Xbox Фил Спенсер.