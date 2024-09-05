Слухи: Nintendo представит портативную консоль Switch 2 уже в сентябре

Опубликовано 05 сентября 2024, 07:071 мин.
Слухи: Nintendo представит портативную консоль Switch 2 уже в сентябреВнезапно
По слухам, Nintendo может представить свою новую консоль Switch 2 уже в этом месяце.
Об этом сообщил инсайдер Кристофер Дринг из Gamesindustry.biz, отметив, что «индустриальные слухи» указывают на возможное событие, связанное с консолью в сентябре.
Хотя полное раскрытие маловероятно, возможно, Nintendo хотя бы объявит официальное название консоли.
История с оригинальной Switch, анонс которой состоялся в октябре 2016 года, добавляет правдоподобности этим слухам.
Тем не менее, не стоит ожидать скорого выхода Switch 2. По последним данным, разработчики не рассчитывают на релиз до начала 2025 года.
Хотя о самой консоли известно немного, ходят слухи, что она будет поддерживать трассировку лучей и обладать улучшенной производительностью.