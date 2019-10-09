Слухи о внешнем виде PlayStation 5 для разработчиков подтвердились

Как оказалось, именно на устройстве, которое всплывало в сети ближе к концу лета, все современные разработчики игр разрабатывают свои проекты для будущего поколения консоли от Sony.

Пока, правда, неизвестно, насколько близок будет дизайн финального устройства к тому, что вы может видеть чуть ниже. Но в случае, если компания решит создать нечто похожее и назвать это PlayStation 5, то подобное решение сложно будет назвать ошибочным — как минимум система охлаждения новой консоли будет находиться на очень высоком уровне.