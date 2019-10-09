Игры
Вчера 22:05
Слухи о внешнем виде PlayStation 5 для разработчиков подтвердились
Правда неясно, будет ли также выглядит финальный вариант консоли
Буквально вчера состоялся официальный анонс PlayStation 5 от Sony. Сейчас же получила свое подтверждение информация, уже довольно давно гулявшая по сети — как оказалось, изображения приставки для разработчиков, появившиеся в сети еще в августе, вполне реальны.
Как оказалось, именно на устройстве, которое всплывало в сети ближе к концу лета, все современные разработчики игр разрабатывают свои проекты для будущего поколения консоли от Sony.
Пока, правда, неизвестно, насколько близок будет дизайн финального устройства к тому, что вы может видеть чуть ниже. Но в случае, если компания решит создать нечто похожее и назвать это PlayStation 5, то подобное решение сложно будет назвать ошибочным — как минимум система охлаждения новой консоли будет находиться на очень высоком уровне.
Напомним, что судя по данным, которые опубликовала Sony, PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года, ближе к рождественским праздникам.
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