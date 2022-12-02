Сменит гнев на милость: Nintendo может возобновить работу в России под новым именем

Это привело ко множеству проблем для её отечественны фанатов. В том числе они потеряли доступ к цифровому магазину eShop.

Но, судя по всему, уже совсем скоро ситуация может измениться в лучшую сторону. В Сети появилась информация о том, что глава российского подразделения Nintendo Яша Хаддаджи открыл новое юридическое лицо. Назвал он её ООО «Ачивка».

При этом основными видами деятельности свежесозданной компании указаны: «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением».

В качестве дополнительных услуг были указаны оптовая торговля, ремонт и продажа периферийных устройств и программного обеспечения. И именно Хаддажи Яша Уссама будет выступать в качестве генерального директора новой компании.

Эксперты и аналитики уже заявили, что это первый шаг на возвращение Nintendo в Россию.