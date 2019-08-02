СМИ врут о портировании GTA V на смартфоны

Согласно утверждениям журналистов, некая студия New Games Corporation занимается разработкой полноценного порта GTA V на смартфоны под управлением Android. Якобы на данный момент доступна публичная тестовая версия за номером 0.2.1, в которой уже можно прокатиться по маленькой части Лос-Сантоса, вымышленного города из мира GTA.

На деле же то, что было опубликовано в интернете — это лишь разработка, собранная на движке Unity с использованием 3D-моделей персонажей и машин из оригинальной игры. При этом ни о каких миссиях в “порте” и речи быть не может.

В любом случае, разработка выглядит достаточно интересной, а учитывая, что ее разрабатывает команда из двух человек, будет интересно посмотреть, каким по итогу получится проект ближе к финалу.