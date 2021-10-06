Со стримерской платформы Twitch «угнали» 126 ГБ данных геймеров

Как пишет источник со ссылкой на форум 4Chan, на котором выложены утекшие данные, файл с «угнанной» информацией весит 126 ГБ. На основе доходов составлена таблица с рейтингом, согласно которому лидером по заработку на Twitch стал канал CriticalRole, заработавший $9,6 млн.

При этом отмечается, что эксперты, на которых ссылается источник, не считают, что для Twitch это станет проблемой. Скорее, благодаря утечке станут известны успешные геймеры, с которыми различные игровые компании могут подписать контракты.

Но при этом эксперты отмечают, что кроме информации о заработках, в Сеть выложили исходный код Twitch, а это уже прямая угроза безопасности и самой платформы, и по-настоящему чувствительных данных пользователей.

Как отмечается, если начнутся взломы аккаунтов, Twitch рискует не только утонуть в судебных тяжбах с геймерами, но и подвергнется штрафам и взысканиям со стороны регулирующих органов. В России штраф за утечку персональных данных составляет от 1 до 6 млн рублей за первое правонарушение и от 6 до 18 млн — за повторное.