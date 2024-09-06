Sony анонсирует PlayStation 5 Pro уже на следующей неделе

Надёжный инсайдер Lunatic Ignus, ранее точно раскрывший информацию о State of Play и расширениях Black Myth: Wukong, сообщил на своём Discord-сервере, что анонс консоли ожидается во вторник или среду.

Позже, в сентябре, также состоится State of Play, на котором будут показаны эксклюзивные игры от Sony и возможная мировая премьера. Хотя она может быть отложена до церемонии The Game Awards в декабре.

Другие источники также подтверждают, что релиз PlayStation 5 Pro приближается. Инсайдер billbil-kun недавно продемонстрировал эскиз упаковки новой консоли. Разработчики также обсуждали её на Gamescom 24 в прошлом месяце, что делает анонс лишь вопросом времени.