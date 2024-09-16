Sony анонсирует появление игры Spider-Man 2 в подписке PlayStation Plus Premium уже в этом месяце

В отличие от стратегии Microsoft, которая добавляет свои новинки в Xbox Game Pass в день релиза, Sony обычно предлагает свои ААА-игры по полной цене, делая исключения крайне редко.

Однако, недавняя утечка постера из немецкого магазина Sony с обложкой игры Spider-Man 2 намекает на скорое появление этой игры в платной подписке PlayStation.