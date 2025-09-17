Sony будет использовать ИИ как помощника в разработке игр

Уже сейчас студии Sony используют собственные ИИ-инструменты. Например, при работе над Marvel’s Spider-Man 2 применялось программное обеспечение для распознавания речи, которое автоматизировало создание субтитров на нескольких языках. Персонаж Элой из серии Horizon также использовался для тестирования моделей.

С 2023 года более 50 тысяч сотрудников компании в 210 командах начали применять корпоративную языковую модель. Она помогает в чатах, написании текстов и интеграции с рабочими инструментами. Компания уделяет особое внимание правовым, этическим и privacy-аспектам, чтобы использование ИИ было безопасным.