Sony будет использовать ИИ как помощника в разработке игр

Опубликовано 17 сентября 2025, 15:001 мин.
Sony будет использовать ИИ как помощника в разработке игрТехнология ускоряет работу
Sony раскрыла планы по интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в процесс создания игр. Согласно корпоративному отчёту за 2025 год, ИИ рассматривается как вспомогательный инструмент для ускорения и оптимизации разработки, а не как замена человека.
© Ferra.ru
Уже сейчас студии Sony используют собственные ИИ-инструменты. Например, при работе над Marvel’s Spider-Man 2 применялось программное обеспечение для распознавания речи, которое автоматизировало создание субтитров на нескольких языках. Персонаж Элой из серии Horizon также использовался для тестирования моделей.
С 2023 года более 50 тысяч сотрудников компании в 210 командах начали применять корпоративную языковую модель. Она помогает в чатах, написании текстов и интеграции с рабочими инструментами. Компания уделяет особое внимание правовым, этическим и privacy-аспектам, чтобы использование ИИ было безопасным.