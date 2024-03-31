Sony будет присваивать специальный значок подходящим для PS5 Pro играм

Это значок-статус PS5 Pro Enhanced, который будут получать игры, специально оптимизированные для PS5 Pro и подходящие хотя бы по одному из критериев: разработчики должны реализовывать в своих продуктах улучшенное разрешение, повышенную частоту кадров либо продвинутые эффекты трассировки лучей, которые доступны только на PS5 Pro.

Такие требования не случайны: в PlayStation 5 Pro будут реализованы апскейлинг — масштабирование изображения — до разрешения 4K с помощью технологии PSSR, поддержка стабильных 60 кадров в секунду (FPS), а также улучшенная трассировка лучей — рейтрейсинг.

Для этого продвинутую консоль оснастят объёмным ОЗУ, которое сможет работать на 28% быстрее, чем у базовой модели PS 5, а также графическим чипом, который будет на 45% мощнее. Предположительно, PS 5 Pro будет на 45% быстрее стандартной модели. Также Pro-модель получит рендеринг графики, который будет в 2 раза быстрее.