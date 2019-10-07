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Сегодня 11:38

Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4

Все больше компаний дают доступ к полноценным играм пользователям смартфонов
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время. По крайней мере главное нововведение, которая появится в ближайшее время, оценят многие владельцы Android и iOS устройств.

Во-первых, японский гигант улучшил функцию Party на PlayStation 4— теперь вы можете удвоить количество участников с 8 до 16, добавив еще больше веселья в игровые сессии. Во-вторых, Sony улучшила сетевое подключение и качество звука. Но самое главное новшество, которого ждали многие игроки по всему миру — полноценный Remote Play на всех смартфонах и планшетах, работающих под управлением Android начиная с версии 5.0, а не только на устройствах линейки Xperia.

”Remote Play было обновлено и для iOS-устройство — теперь вы можете постоянно отображать кнопки контроллера на дисплее, а также блокировать ориентацию экрана”, — говорится в сообщении компании в собственном блоге. Напомним, что благодаря данной функции, игроки, подключившиеся к той же Wi-Fi сети, что и PlayStation 4, могут играть во все игры, доступные на данной консоли. Причем для этого пользователям не требуется ничего, кроме смартфона, либо планшета, так как изображение также выводится на экран устройства.

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