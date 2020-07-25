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Sony дарит 600 рублей случайным подписчикам PlayStation Plus
В честь десятилетия сервиса
Напомним, что в этом месяце японская компания Sony празднует десятилетие сервиса PlayStation Plus. В рамках данного события компания запустила акцию, в рамках которой дарит 600 рублей случайным подписчикам PlayStation Plus.
Так, получить 600 бонусных рублей российские пользователи сервиса могут получив письмо, которое компания рассылает случайным образом. Данная акция, к слову, коснулась не только России, но и Великобритании, США и разных стран Европы. Вне России геймеры, в рамках акции, получают по 10 долларов. Однако стоит отметить, что дарит компания бонусные деньги не всем. Тем не менее, проверить уведомления, поступающие на аккаунт PlayStation Plus, лишним не будет.
На данный момент информация о том, сколько продлится данная инициатива и ждут ли подписчиков сервиса и другие подарки- неизвестно. В сети же полагают, что Sony подготовила несколько сюрпризов.