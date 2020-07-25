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Sony дарит 600 рублей случайным подписчикам PlayStation Plus

В честь десятилетия сервиса
Напомним, что в этом месяце японская компания Sony празднует десятилетие сервиса PlayStation Plus. В рамках данного события компания запустила акцию, в рамках которой дарит 600 рублей случайным подписчикам PlayStation Plus.

Так, получить 600 бонусных рублей российские пользователи сервиса могут получив письмо, которое компания рассылает случайным образом. Данная акция, к слову, коснулась не только России, но и Великобритании, США и разных стран Европы. Вне России геймеры, в рамках акции, получают по 10 долларов. Однако стоит отметить, что дарит компания бонусные деньги не всем. Тем не менее, проверить уведомления, поступающие на аккаунт PlayStation Plus, лишним не будет.

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На данный момент информация о том, сколько продлится данная инициатива и ждут ли подписчиков сервиса и другие подарки- неизвестно. В сети же полагают, что Sony подготовила несколько сюрпризов.