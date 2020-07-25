Sony дарит 600 рублей случайным подписчикам PlayStation Plus

Так, получить 600 бонусных рублей российские пользователи сервиса могут получив письмо, которое компания рассылает случайным образом. Данная акция, к слову, коснулась не только России, но и Великобритании, США и разных стран Европы. Вне России геймеры, в рамках акции, получают по 10 долларов. Однако стоит отметить, что дарит компания бонусные деньги не всем. Тем не менее, проверить уведомления, поступающие на аккаунт PlayStation Plus, лишним не будет.