Sony добавила новые функции в Game Help на PlayStation 5

Опубликовано 26 марта 2024, 21:21
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Sony добавила новые функции в Game Help на PlayStation 5Теперь можно посмотреть подсказки других игроков
С того момента, как в 2020 году был запущен Game Help, предоставляющий разработчиками созданные советы и видеоролики для помощи в прохождении игры, это стало неотъемлемой частью опыта игроков на PlayStation 5. Теперь Sony объявила о запуске Community Game Help — расширенной версии этой функции, позволяющей просматривать видео с подсказками других пользователей по выбранным играм.
Сообщество советов будет доступно так же, как и Game Help: нажмите кнопку PS, запустите Центр управления и найдите карточку действия с подписью «Подсказки внутри». Любая карточка с видео от геймеров будет иметь метку Community Game Help. Кроме использования этих советов, Sony призывает игроков оценивать полезность каждой подсказки, чтобы определить, какие видеоролики будут отображаться в будущем.
Пользователь сможет согласиться или отказаться от использования Sony видео из его игры в качестве подсказок для других игроков. Если он решит поделиться, то Sony автоматически захватит видеоролики во время игры в определенных частях. Однако в общедоступных видео не будут отображаться потоки или другая личная информация, появляющаяся на экране.