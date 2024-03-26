Sony добавила новые функции в Game Help на PlayStation 5

Сообщество советов будет доступно так же, как и Game Help: нажмите кнопку PS, запустите Центр управления и найдите карточку действия с подписью «Подсказки внутри». Любая карточка с видео от геймеров будет иметь метку Community Game Help. Кроме использования этих советов, Sony призывает игроков оценивать полезность каждой подсказки, чтобы определить, какие видеоролики будут отображаться в будущем.

Пользователь сможет согласиться или отказаться от использования Sony видео из его игры в качестве подсказок для других игроков. Если он решит поделиться, то Sony автоматически захватит видеоролики во время игры в определенных частях. Однако в общедоступных видео не будут отображаться потоки или другая личная информация, появляющаяся на экране.