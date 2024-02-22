Sony добавит поддержку ПК в свою гарнитуру PlayStation VR2

Несмотря на анонс поддержки ПК в блоге компании, появление новых игр для PS VR2 остается ограниченным, что делает этот шлем менее привлекательным. Sony выпустила всего три VR-проекта с момента его запуска год назад, и компания не объявила о будущих играх для PS VR2. Отсутствие обратной совместимости с играми для первого поколения PS VR также снижает доступный каталог.

Возможность использования PS VR2 для виртуальных реальных впечатлений на ПК — это разумная идея, которая позволит пользователям обратиться к более широкому выбору игр. Это также может способствовать увеличению продаж PS VR2 и стать дополнительным стимулом для выпуска новых игр. Официальная поддержка для ПК планируется к реализации позже в этом году.