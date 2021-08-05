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Sony добавит поддержку виртуальной реальности во все «большие» игры для PlayStation 5

Неужели грядёт VR-революция?
Накануне Sony провела крупный саммит разработчиков игр для PlayStation. На нём компания рассказала новые подробности о грядущем VR-шлеме для PlayStation 5, который пока что носит кодовое название «VR следующего поколения» (NGVR).
Sony добавит поддержку виртуальной реальности во все «большие» игры для PlayStation 5

Из всего, о чём рассказала Sony, самыми интересными оказались планы японского IT-гиганта оснащать все крупные игры для PS5 опциональным VR-режимом, пишет Engadget.

То есть пользователи смогут выбирать, проходить очередную новинку в стандартном варианте, либо же переключить в режим виртуальной реальности.

Из прочего можно отметить увеличенный угол обзора нового шлема — 110 градусов против 100 в оригинальном PSVR. Также NGVR получит контроллеры, которые будут способны определять расстояние до пальцев игрока.

Контроллеры для NGVR, официально представленные Sony несколько месяцев назад

Контроллеры для NGVR, официально представленные Sony несколько месяцев назад

Вместе с тем новинка получит качественный OLED-дисплей с разрешением 2000 x 2040 пикселей на каждый глаз.

Отметим, что Sony так и не объявила о сроках полноценного анонса шлема. Правда, по последним данным, это должно случиться уже в конце текущего года.