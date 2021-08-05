Sony добавит поддержку виртуальной реальности во все «большие» игры для PlayStation 5

Sony добавит поддержку виртуальной реальности во все «большие» игры для PlayStation 5Неужели грядёт VR-революция?
Из всего, о чём рассказала Sony, самыми интересными оказались планы японского IT-гиганта оснащать все крупные игры для PS5 опциональным VR-режимом, пишет Engadget.
То есть пользователи смогут выбирать, проходить очередную новинку в стандартном варианте, либо же переключить в режим виртуальной реальности.
Из прочего можно отметить увеличенный угол обзора нового шлема — 110 градусов против 100 в оригинальном PSVR. Также NGVR получит контроллеры, которые будут способны определять расстояние до пальцев игрока.
Вместе с тем новинка получит качественный OLED-дисплей с разрешением 2000 x 2040 пикселей на каждый глаз.
Отметим, что Sony так и не объявила о сроках полноценного анонса шлема. Правда, по последним данным, это должно случиться уже в конце текущего года.