Sony добавит поддержку виртуальной реальности во все «большие» игры для PlayStation 5

Из всего, о чём рассказала Sony, самыми интересными оказались планы японского IT-гиганта оснащать все крупные игры для PS5 опциональным VR-режимом, пишет Engadget.

То есть пользователи смогут выбирать, проходить очередную новинку в стандартном варианте, либо же переключить в режим виртуальной реальности.

Из прочего можно отметить увеличенный угол обзора нового шлема — 110 градусов против 100 в оригинальном PSVR. Также NGVR получит контроллеры, которые будут способны определять расстояние до пальцев игрока.