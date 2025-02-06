Опубликовано 06 февраля 2025, 07:311 мин.
Sony добилась удаления патча на 60 fps в Bloodborne. Зачем ей это?Возможно, это прогрев перед громким анонсом
Sony потребовала удалить популярный патч на 60 fps для Bloodborne, вызвав волну обсуждений среди фанатов.
Однако создатель мода Lance McDonald уточнил, что причина кроется не в самом патче, а в использовании названия игры в его описании.
Тем не менее, многих удивило время блокировки – спустя четыре года после появления модификации.
В сообществе уже строят теории: неужели Sony готовит анонс ремастера или ПК-версии к 10-летию игры?
Напомним, что сам McDonald ранее говорил, что для повышения fps в Bloodborne нужно изменить всего две строчки кода. А значит, если бы Sony захотела выпустить обновленную версию с 60 fps, сделать это не составило бы труда.
Пока остается только ждать – возможно, март 2025 года действительно принесет долгожданные новости для поклонников хита FromSoftware.