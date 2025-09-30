Sony готовит портативную версию PS6 всего за $500

Опубликовано 30 сентября 2025, 08:111 мин.
Sony готовит портативную версию PS6 всего за $500Звучит слишком «вкусно», чтобы быть правдой
На фоне ажиотажа вокруг новой линейки портативных консолей Asus ROG Xbox Ally, вновь всплыли слухи о собственном проекте Sony под кодовым названием Canis.
По данным инсайдера KeplerL2, устройство станет частью экосистемы PlayStation 6 и будет способно запускать игры нативно, с поддержкой обратной совместимости для PS4 и PS5.
Главное преимущество — цена. Благодаря компактному чипу и энергоэффективной архитектуре Sony сможет сэкономить на охлаждении, батарее и материнской плате.
По оценке инсайдера, стартовая стоимость может составить $499, если компания не выберет дорогостоящий OLED-экран. Это резко контрастирует с предположениями, что даже урезанная версия PS5 в портативном формате стоила бы свыше $600.
Для сравнения, стандартный ROG Xbox Ally от Asus обойдётся в $599, а продвинутая версия Ally X — в $999. На фоне дефицита устройства уже перепродаются на eBay вдвое дороже.