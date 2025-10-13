Sony и AMD раскрыли первые детали о PS6 — упор на ИИ и фотореализм

Опубликовано 13 октября 2025, 07:361 мин.
Sony и AMD раскрыли первые детали о PS6 — упор на ИИ и фотореализмНаконец-то что-то осмысленное!
Sony и AMD официально подтвердили, что работают над PlayStation 6, сосредоточив усилия на искусственном интеллекте и фотореалистичной графике.
Главный архитектор PS5 Марк Церни и глава GPU-направления AMD Джек Хьюн рассказали, что ключевой инновацией станут Neural Arrays — кластеры ИИ-вычислений, ускоряющие рендеринг и апскейл до «почти кинематографического уровня».
AMD представила и новую архитектуру Radiance, аналог RTX-ядер NVIDIA, которая улучшит трассировку лучей и обработку текстур. Технология Neural Radiance Caching будет применять ИИ для более реалистичного освещения и отражений в реальном времени.
Кроме того, обновлённый алгоритм дельта-сжатия цветов (DCC) увеличит производительность без роста энергопотребления.
По данным инсайдеров, PS6 пока находится на раннем этапе, но Sony уже делает ставку на ИИ и максимальную визуальную достоверность нового поколения игр.