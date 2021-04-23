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Сегодня в 10:01
Sony и Microsoft объединились для создания облачного игрового сервиса для PlayStation
Внезапный союз, который может сыграть только в плюс
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал о планах компании на будущее. Так, например, стало известно, что японский гигант объединился с Microsoft для создания облачного игрового сервиса для консоли PlayStation.
Речь идёт о соглашении об использовании Azure, которое было подписано ещё в 2019 году, сообщает VGC. Таким образом, обновлённый игровой сервис будет базироваться на той же платформе, на которой базируется собственная разработка Microsoft — xCloud.
Мы могли бы применить решение для нужд нашей технической инфраструктуры, но предложение, которое мы готовим, основанное на облаке и ориентированное на игроков, будет уникальным и будет доступно только на PlayStation <...> Мы всё ещё ведём переговоры с Microsoft, с которой обмениваемся идеями. Впереди несколько интересных вещей, поэтому, когда придет время, мы объявим о нашей «облачной стратегии.