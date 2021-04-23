Sony и Microsoft объединились для создания облачного игрового сервиса для PlayStation

Мы могли бы применить решение для нужд нашей технической инфраструктуры, но предложение, которое мы готовим, основанное на облаке и ориентированное на игроков, будет уникальным и будет доступно только на PlayStation <...> Мы всё ещё ведём переговоры с Microsoft, с которой обмениваемся идеями. Впереди несколько интересных вещей, поэтому, когда придет время, мы объявим о нашей «облачной стратегии.