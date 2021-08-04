Sony искусственно замедлила работу стандартного SSD в PlayStation 5

Как сообщает портал, для теста выбрали ADATA XPG Gammix S50 Lite, который считается устаревшим и медленным. По условиям теста скорость накопителей замерялась на пути от домашнего экрана до активного игрового процесса. Также в тестировании участвовал SSD-накопитель Sabrent Rocket 500GB со скоростью 5000 Мб/с. Тестировали на нескольких играх, в частности, Ratchet and Clank: Rift Apart и Spider-Man: Miles Morales.

Сообщается, что тест показал почти одинаковую скорость даже устаревшего внешнего накопителя в сравнении с внутренним. Отмечается, что это искусственное занижение работы внутреннего накопителя — внешний отправил информацию на приставку за 2:26 минуты, а с SSD PS5 информация считывалась 12:47 минут.