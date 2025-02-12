Sony изобрела ИИ-помощника для игроков в PlayStation

Новый цифровой помощник сможет отвечать на вопросы пользователей и помогать в игровом процессе.

Компания подала две патентные заявки 6 февраля. Первая касается «разговорного цифрового ассистента», который сможет объяснять игроку, какие кнопки за что отвечают, предупреждать о приближении врага или давать подсказки через голос, текст или тактильную отдачу.

Это может существенно упростить геймплей и стать полезным инструментом для игроков с ограниченными возможностями.