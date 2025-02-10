Sony извинилась за неработающий сутки PSN... раздав 5 дней бесплатного PS Plus

К утру 9 февраля компания полностью восстановила работу серверов и объявила о компенсации подписчикам PlayStation Plus.

Всем пользователям PS Plus автоматически начислят дополнительные пять дней подписки.

Напомним, что проблемы с PSN начались 8 февраля и затронули владельцев PlayStation 5, PlayStation 4 и даже PlayStation 3.

Геймеры жаловались на невозможность авторизоваться в сети, запустить игры, использовать облачные сохранения и другие онлайн-функции.

Что стало причиной столь длительного сбоя, Sony не раскрыла. Однако пользователи заметили, что сбои начались примерно в тот же момент, когда компания запускала новый рекламный ролик PlayStation, что породило немало шуток и теорий заговора среди фанатов.