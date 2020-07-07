Sony может показать перезапущенный Silent Hill в рамках анонса новых игр для PlayStation 5

По словам инсайдера, разработкой игры занимаются уже на протяжении последних полутора лет - с начала 2019 года. К сожалению, информацию о том, какая именно студия ответственна за новую игру в серии, он не сообщил. Зато он рассказал, что уже совсем скоро Sony пригласит фанатов на мероприятие под названием State of Play, где покажет множество различных игр для грядущей PlayStation 5.

Напомним, что самыми яркими “предсказаниями” AestheticGamer являются сливы о разработке ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3 до их официального анонса.