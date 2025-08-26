Sony может заменить девкиты PS6 на специальные PCIe-платы для превращения ПК в консольный набор разработчиков

В новых патентах компания описывает замену привычных девкитов компактными PCIe-платами, которые можно вставить в обычный ПК или сервер. Такая карта будет содержать ключевые компоненты PlayStation и фактически превращать компьютер в полноценный девкит.

Решение должно снять главную боль студий: традиционные наборы для разработчиков громоздкие, дорогие и выпускаются ограниченными партиями. В отличие от них, PCIe-карты проще тиражировать и использовать как локально, так и в составе удалённых «девкит-серверов», к которым можно подключаться через интернет.

Управление связью между платой и хост-системой обеспечит специальный чип endpoint management bridge.