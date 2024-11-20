Sony начала переговоры о покупке разработчиков Dark Souls и Elden Ring

Опубликовано 20 ноября 2024, 07:101 мин.
Sony начала переговоры о покупке разработчиков Dark Souls и Elden RingМиядзаки станет вассалом PlayStation?
Sony ведет переговоры о приобретении компании Kadokawa, материнской компании студии FromSoftware, создателей таких хитов, как Dark Souls и Elden Ring.
Об этом сообщили сразу два источника, знакомых с ситуацией. Если сделка состоится, она может быть подписана в ближайшие недели.
На фоне новостей, акции Kadokawa выросли на 23%, увеличив её рыночную стоимость с $2.7 млрд. Sony уже владеет 2% акций Kadokawa и долей в FromSoftware.
Игра Elden Ring, созданная под руководством Хидетаки Миядзаки в сотрудничестве с Джорджем Р. Р. Мартином, продалась тиражом более 25 млн копий, а её дополнение Shadow of the Erdtree разошлось тиражом в 5 млн за три дня.
Для Sony, трансформировавшейся из производителя электроники в мирового лидера в сфере технологий и развлечений, это может стать ключевым шагом для укрепления своей позиции в игровой индустрии и расширения библиотеки культовых франшиз.