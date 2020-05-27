Sony начала подготовку к анонсу PlayStation 5

Так, хоть у японского гиганта уже была страница, посвященная новому поколению консоли, сейчас она обновила информацию, которая там опубликована.

Например, на сайте PlayStation 5 красуется следующее: ”Молниеносная скоростьИспользуйте всю мощь встроенного центрального процессора, графического процессора и накопителя SSD с особой встроенной системой ввода и вывода – все это меняет представление о том, на что способна консоль PlayStation.Удивительные игрыЛюбуйтесь невероятной графикой и наслаждайтесь новыми возможностями PS5.Захватывающие погружениеОткройте для себя новые уровни погружения в игру благодаря тактильной отдаче, адаптивным спусковым куркам и технологии 3D-аудио”.