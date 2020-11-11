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Sony начала предложила пользователям отменить предзаказ Cyberpunk 2077 из-за переноса игры
Компания вернет деньги тем, кто решит аннулировать предзаказ до 10 декабря
Еще две недели назад стало известно, что дата выхода Cyberpunk 2077 в очередной раз подверглась изменениям. Японская компания Sony, в свою очередь, решила напомнить об этом игрокам в массовой рассылке, предложив при этом отменить предзаказ на долгожданную игру.
Отменить предзаказ на игру компания предложила по причине переноса игры с конца ноября на 10 декабря. Так, компания сообщила, что у игроков есть возможность вернуть потраченные средства до 10 декабря. Компания отметила, что при аннулировании предзаказа любые подарки за заказ также отменяются.
Что интересно, получили соответствующие уведомления не только пользователи с оформленным на игру предзаказом, но и те, кто этого не делал.