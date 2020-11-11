Sony начала предложила пользователям отменить предзаказ Cyberpunk 2077 из-за переноса игры

Еще две недели назад стало известно, что дата выхода Cyberpunk 2077 в очередной раз подверглась изменениям. Японская компания Sony, в свою очередь, решила напомнить об этом игрокам в массовой рассылке, предложив при этом отменить предзаказ на долгожданную игру.