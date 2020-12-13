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Sony начала возвращать деньги за PlayStation-версию Cyberpunk 2077 даже тем, кто успел пройти игру
И это, если честно, беспрецедентный случай
Запуск Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения (PlayStation 4 и Xbox One) сложно назвать гладким. Игроки по всему миру жалуются на то, что игра очень сырая и может себе позволить подгружать текстуры не просто на глазах, а ещё и с заметным опозданием. Это всё привело к тому, что Sony начала возвращать деньги за PlayStation-версию Cyberpunk 2077 даже тем, кто успел пройти игру.
С учётом того, как японская корпорация в принципе не любит совершать возврат средств, ситуация с новым проектом CD PROJEKT RED может оказаться по-настоящему уникальной, сообщает Gametech.ru. По словам игроком, которые уже получили свои деньги, Sony и вправду не считает количество наигранных часов при вынесении решения о возврате.
Пользователи Reddit также утверждают, что агенты службы поддержки PlayStation признаются, что Sony планирует устроить разбирательство с создателями Cyberpunk 2077 из-за технического состояния игры.