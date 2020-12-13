Sony начала возвращать деньги за PlayStation-версию Cyberpunk 2077 даже тем, кто успел пройти игру

С учётом того, как японская корпорация в принципе не любит совершать возврат средств, ситуация с новым проектом CD PROJEKT RED может оказаться по-настоящему уникальной, сообщает Gametech.ru. По словам игроком, которые уже получили свои деньги, Sony и вправду не считает количество наигранных часов при вынесении решения о возврате.

Пользователи Reddit также утверждают, что агенты службы поддержки PlayStation признаются, что Sony планирует устроить разбирательство с создателями Cyberpunk 2077 из-за технического состояния игры.