Sony наносит ответный удар: компания выкупила создателей главного эксклюзива Xbox

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Sony наносит ответный удар: компания выкупила создателей главного эксклюзива XboxКакой ответ даст на это Microsoft?
Накануне мы писали о возможной покупке Take Two (а вместе с ней и Rockstar Games — создателей GTA) японской Sony. Но вдруг, внезапно, компания объявила о сделке, которую никто не ожидал.
IT-гигант приобрёл игровую студию Bungie, известную в первую очередь созданием двух крупных серий — Destiny и Halo. Последняя, напомним, до сих пор является одним из главных эксклюзивов игровой платформы Microsoft — Xbox.
Сообщается, что цена покупки составила 3,6 млрд долларов.
Мы рады сообщить о заключении соглашения между Sony Interactive Entertainment и Bungie о приобретении последней. Один из величайших разработчиков видеоигр в мире теперь вольется в семью Sony.
Sony
Отметим, что совсем недавно также стало известно о покупке самой Microsoft крупного игрока на рынке игровых развлечений — Activision Blizzard. Создатели World of Warcraft, Call of Duty и Diablo обошлись редмондцам в почти 70 млрд долларов.
Источник: ТАСС