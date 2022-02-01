Сегодня в 07:03

Sony наносит ответный удар: компания выкупила создателей главного эксклюзива Xbox

Какой ответ даст на это Microsoft?

Накануне мы писали о возможной покупке Take Two (а вместе с ней и Rockstar Games — создателей GTA) японской Sony. Но вдруг, внезапно, компания объявила о сделке, которую никто не ожидал.