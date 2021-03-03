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Sony нашла способ управлять консолью PlayStation при помощи бананов
Или другим пассивным объектом
В сети обнаружили необычный патент Sony. Благодаря нему выяснилось, что компания нашла способ управлять консолью PlayStation при помощи бананов.
Известно, что сам патент японский производитель подал еще летом прошлого года, однако опубликовали его лишь в прошлом месяце. В документе идет речь о концепте недорогого неэлеткронного устройства, которое будет выступать в роли игровой периферии. Что интересно, заменить геймпад, по задумке, сможет любой пассивный объект, будь то посуда или фрукты.
В патентных изображениях компания решила использовать банан. Таким образом при помощи банана можно будет управлять консолью.
Идентификация и отслеживание предмета в руках пользователя будет осуществляться посредством камер. Также в документе уделяется внимание и системе с контроллерами для двух рук. Это может быть удобно для игр, где необходимо крутить руль.