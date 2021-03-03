Sony нашла способ управлять консолью PlayStation при помощи бананов

Известно, что сам патент японский производитель подал еще летом прошлого года, однако опубликовали его лишь в прошлом месяце. В документе идет речь о концепте недорогого неэлеткронного устройства, которое будет выступать в роли игровой периферии. Что интересно, заменить геймпад, по задумке, сможет любой пассивный объект, будь то посуда или фрукты.

В патентных изображениях компания решила использовать банан. Таким образом при помощи банана можно будет управлять консолью.