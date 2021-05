Sony назвала дату начала распродажи игр для PlayStation 4 и 5

Так, большая распродажа под названием «Время играть» начнется уже 26 мая и продлится вплоть до 9 июня. В список игр для приставки Sony четвертого поколения, которые можно будет ухватить по сниженным ценам, вошли The Last of Us Part II, Death Stranding, MLB the Show 21, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, Ghost of Tsushima, Predator: Hunting Grounds и тайтлы из подборки «Хиты PlayStation».

В то же время, владельцы PlayStation 5 смогут ухватить со скидкой следующие игры: Spider-Man: Miles Morales, Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, Sackboy: A Big Adventure, Demon’s Souls и коллекцию Nioh.