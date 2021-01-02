Sony назвала эксклюзивы PlayStation лучшими играми 2020 года для своих консолей
Так, например, игрой года на PlayStation 4, по версии Sony, стало продолжение легендарной The Last of Us — The Last of Us Part II. При этом игра хоть и вызвала немало споров вокруг продвигаемой ей «повесточки», на деле же вполне заслуженно может считаться одной из лучших в ушедшем году. На втором месте в рейтинге японцев оказалась Ghost of Tsushima, а на третьем — Final Fantasy VII Remake.
Список лучших игр для PlayStation 5 выглядит немного иначе: на первом месте расположилась Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, на втором — ремейк Demon’s Souls, а на третьем — Assassin’s Creed: Valhalla.
Что интересно, список претендентов на призовые места состоял не только из игр внутренних студий Sony. Это можно увидеть на примере Final Fantasy и Assassin's Creed, занявших третьи места для двух консолей. Но, как ни странно, в числе лучших были отмечены именно эксклюзивы PlayStation.