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Sony назвала эксклюзивы PlayStation лучшими играми 2020 года для своих консолей

Традиционная японская скромность явно не является коньком компании
Как и многие другие компании, Sony также подвела ряд итогов в честь окончания 2020 года. Одним из них было определение лучших игр для консолей компании — PlayStation 4 и PlayStation 5. И угадайте, какие игры ИТ-гигант назвали лучшими в ушедшем году для своих платформ? Конечно же эксклюзивы PlayStation!

Так, например, игрой года на PlayStation 4, по версии Sony, стало продолжение легендарной The Last of Us — The Last of Us Part II. При этом игра хоть и вызвала немало споров вокруг продвигаемой ей «повесточки», на деле же вполне заслуженно может считаться одной из лучших в ушедшем году. На втором месте в рейтинге японцев оказалась Ghost of Tsushima, а на третьем — Final Fantasy VII Remake.

The Last of Us Part II

Список лучших игр для PlayStation 5 выглядит немного иначе: на первом месте расположилась Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, на втором — ремейк Demon’s Souls, а на третьем — Assassin’s Creed: Valhalla.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Что интересно, список претендентов на призовые места состоял не только из игр внутренних студий Sony. Это можно увидеть на примере Final Fantasy и Assassin's Creed, занявших третьи места для двух консолей. Но, как ни странно, в числе лучших были отмечены именно эксклюзивы PlayStation.