Sony назвала эксклюзивы PlayStation лучшими играми 2020 года для своих консолей

Так, например, игрой года на PlayStation 4, по версии Sony, стало продолжение легендарной The Last of Us — The Last of Us Part II. При этом игра хоть и вызвала немало споров вокруг продвигаемой ей «повесточки», на деле же вполне заслуженно может считаться одной из лучших в ушедшем году. На втором месте в рейтинге японцев оказалась Ghost of Tsushima, а на третьем — Final Fantasy VII Remake.