Sony назвала недоконсоль PlayStation Portable «огромным успехом»

Это устройство, совмещающее экран и контроллер, изначально предназначалось для потоковой игры с PS5, но скоро получит возможность стриминга из облака.

Как отметил Хидеаки Нишино, один из генеральных директоров Sony, компания активно изучает новые способы взаимодействия игроков с играми.

Тем временем Sony продолжает укреплять позиции в индустрии развлечений. После успеха сериала The Last of Us компания работает над адаптацией God of War для Amazon Prime.

По словам Хермана Хульста, второго CEO, Sony стремится вывести свои игровые франшизы за пределы видеоигр, укрепляя их место в глобальной индустрии развлечений.

Несмотря на успехи в домашнем сегменте, портативные устройства компании, такие как PSP, не снискали такой популярности.

В то же время свежие слухи утверждают, что корпорация активно работает над новой автономной портативной консолью, способной запускать игры с PS5.