Sony назвала все игры c PlayStation 4, которые будут бесплатно доступны подписчикам PS Plus на PlayStation 5

Список игр, будем честны, выглядит крайне внушительно. В нем можно найти как развлечения на двоих (Mortal Kombat X), так и кинематографичные проекты на одного (Resident Evil 7, Batman: Arkham Knight). Особенно приятно удивило то, что в списке можно встретить немало PlayStation-эксклюзивов, таких как Uncharted 4, The Last of Us Remastered, God of War и т.д. Полный список игр, доступных на PS5 на старте по подписке PS Plus, выглядит следующим образом:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

InFAMOUS: Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard