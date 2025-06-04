Sony обновила эмулятор игр для ПК: улучшены совместимость и производительность

Опубликовано 04 июня 2025, 11:151 мин.
Sony обновила эмулятор игр для ПК: улучшены совместимость и производительностьЭмулятор — на ранней стадии разработки
По сообщениям отраслевых СМИ, в 2025 году эмуляторы, начиная с решений для Nintendo Switch и заканчивая Sony PlayStation 3, имели большой успех, особенно Sony PlayStation 4 с новым эмулятором ShadPS4.
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После обновления 0.9.0 для PS4 улучшилась совместимость и производительность портов для ПК. Эмулятор начал поддерживать такие игры, как Tomb Raider: Definitive Edition и The Witch and the Hundred Knight 2. Отмечается, что хотя поддержка Nier Automata и Catherine Fullbody улучшилась, эти продукты всё ещё не полностью играбельны.
Благодаря эмулятору ShadPS4 на Windows теперь доступно 33 игры, на Linux и MacOS — 21 и 5 соответственно. Но этот эмулятор ещё на ранней стадии разработки, с некоторыми графическими глюками и сбоями, в отличие от Nintendo Switch, и требует более тщательной настройки.