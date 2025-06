Sony обновила эмулятор игр для ПК: улучшены совместимость и производительность

После обновления 0.9.0 для PS4 улучшилась совместимость и производительность портов для ПК. Эмулятор начал поддерживать такие игры, как Tomb Raider: Definitive Edition и The Witch and the Hundred Knight 2. Отмечается, что хотя поддержка Nier Automata и Catherine Fullbody улучшилась, эти продукты всё ещё не полностью играбельны.

Благодаря эмулятору ShadPS4 на Windows теперь доступно 33 игры, на Linux и MacOS — 21 и 5 соответственно. Но этот эмулятор ещё на ранней стадии разработки, с некоторыми графическими глюками и сбоями, в отличие от Nintendo Switch, и требует более тщательной настройки.