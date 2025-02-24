Sony обогнала Nintendo по рыночной капитализации

Кроме того, Sony активно развивает подразделения полупроводников и киноиндустрии, что также позитивно влияет на её финансовые показатели.

В то же время Nintendo, несмотря на ожидания по Switch 2, пока не показывает аналогичного роста. Но есть шанс, что с выходом новой консоли её позиции могут укрепиться.