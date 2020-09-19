Sony объяснила отказ от создания конкурента дешевой Xbox Series S
По словам главы Sony Interactive Entertainment Джима Райана, связано подобное решение с огромным риском разочаровать своих же пользователей в долгосрочной перспективе:
Основываясь на нашем исследовании, нам стало ясно, что люди, которые покупают консоль, хотят использовать её в течение следующих четырех, пяти, шести или даже семи лет. Они хотят быть уверены, что приобрели нечто актуальное в будущем, а не просто вещь, которая устареет через два или три года. Потребители хотят верить, что, если они в будущем решат купить новый телевизор, их нынешняя консоль сможет его поддерживать.
Стоит отметить, что глава SIE не одинок в своем видении ситуации: ранее многие игровые разработчики уже высказали свое скептическое отношение к решению Microsoft выпустить “упрощенную” версию своей флагманской консоли Xbox Series X.